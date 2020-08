VÍDEO: La 'bestia' Antetokounpo le dio ventaja a Bucks sobre Magic

FLORIDA. El liderazgo del ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo volvió a ser decisivo en el triunfo por 121-107 que los Bucks de Milwaukee consiguieron este sábado ante los Magic de Orlando en el tercer partido de la eliminatoria de primera ronda de playoffs de la Conferencia Este.

Antetokounmpo acabó el partido con un doble-doble de 35 puntos, 11 rebotes y 7 asistencias, que permitió a los Bucks ponerse 2-1 en la serie que disputan al mejor de 7. / EFE

Giannis dropped 35 points and shot 12-14 from the field. pic.twitter.com/Z8pUSE05u8