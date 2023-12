NBA: ¿Podrán retenerlo? Golden State se niega a cambiar a Klay Thompson

Klay Thompson sigue teniendo un caché importante en la NBA y apareció en las papeletas de los rumores sobre traspasos, algo con lo que Golden State no parece comulgar, al cerrar totalmente la puerta a esta posibilidad.

Zach Lowe, periodista de ESPN, contó en el podcast Lowe Post que desde la entidad no tienen siquiera planteada la idea de que el escolta separe sus caminos con el equipo: "Para ser claros, los Warriors no quieren cambiar a Klay Thompson. No tienen ningún deseo de hacerlo",

"Apostaría fuertemente a que esto nunca suceda", sentenció el comunicador con mayor contundencia, sobre los rumores que se iniciaron desde el interés de otros mandatarios de quintetos del mejor baloncesto del mundo.

"En las últimas 72 horas, cuatro ejecutivos de otros equipos me preguntaron: '¿Cambiarían alguna vez a Klay Thompson?' Y la razón por la que preguntan es porque los equipos ven una especie de oportunidad allí", expresó Lowe, al tiempo que agregó: "En términos de: '¿Podemos involucrarnos en un acuerdo? ¿Tendrían que adjuntar un activo para intercambiar a Klay Thompson si quieren obtener talento significativo para ganar ahora con varios años restantes en su contrato a cambio de Klay Thompson?".

Thompson en alza

El arranque del jugador, quizá, fue lo que dio cabida a que alguno pudiera imaginarse que desde Golden querían deshacerse de Thompson, quien está en su último año del contrato vigente por 5 temporadas, que rubricó en julio de 2019 por 189,9 millones de dólares.

Con todo y su arranque discreto, el jugador ha subido sus prestaciones en los últimos compromisos, acercándose más al basquetero que se conoce en la NBA. Desde que inició la campaña no había registrado más de 20 puntos y lo logró en el duelo reciente el 20 de noviembre contra Houston Rockets. Luego de eso, ha superado este umbral frente Phoenix Suns (23 puntos), Sacramenteo King (20) y el pasado jueves contra Los Clippers (22).

Este aporte ha estado presente en un momento de la campaña en que a los Warriors les ha costado equilibrar las victorias y derrotas. En los últimos 6 juegos, solo ganaron la mitad y marchan desde la casilla 11 en la Conferencia Oeste, con récord de 9 triunfos y 11 reveses.