Hernán Pérez: mañana saldremos a buscar la victoria

beisbol venezolano

Viernes 4| 8:19 pm





(Enviado Especial; West Palm Beach Florida).- Hernán Pérez acercó a Venezuela con su batazo cuatro esquinas con tres en base, hizo pensar en posibilidad de remontada, en definitiva, no se concretó, pero no dejaron de creer en la posibilidad.

“Nosotros batallamos y dimos lo mejor de nosotros en el terreno de juego, el resultado no era el que esperábamos, mañana tenemos otra oportunidad y vamos a jugar duro y dar el todo” contó Hernán Pérez.

En cuanto al jonrón como tal, Hernán Pérez compartió sobre sus impresiones al momento del batazo.

“Fue a buscar un buen pitcheo, sabía que lanzaba sinker, tenía mucha confianza en mí en este turno, me terminó lanzando una slider y me la dejó colgada y no desaproveché la oportunidad”

Para finalizar, habló de la mentalidad que ahora tiene el Team, de cara a un duelo vital ante Estados Unidos.

“Ya nosotros sabemos que el día pasó, lo que sucedió en el terreno ya pasó, mañana venimos con ganas a buscar el triunfo y lo bueno de tener experiencia es transmitir eso a los jóvenes del grupo” finalizó.