Cara del baloncesto por más de una década

Baloncesto Venezolano

Lunes 30| 2:20 pm





Gabriel Sayago / @gsayago14

Nacida en Valencia, Carabobo; Ivaney Márquez describe el baloncesto con una palabra: pasión. A pesar de contar con el apoyo de sus padres al 100%, Ivaney fue advertida de que el básquet debía ir de la mano con los estudios.

“Era difícil para una niña jugar básquet pero mis padres siempre me apoyaron y me impulsaron a que el baloncesto debía ir de la mano con los estudios (…) mi niñez fue chévere, siempre me dieron las herramientas para alcanzar mis sueños”, expresó.

Sus inicios con el deporte se dieron cuando Ivaney tenía apenas cinco años. Tiempo después y luego de verle jugar contra varones, la refirieron para practicar baloncesto en el Gimnasio Teodoro Gubaira de Valencia y a los ocho años inició sus entrenamientos con la selección de Carabobo.

“Jugué mi primer nacional en Mérida y quedamos campeones en ese torneo. Desde allí comenzó mi carrera. Fueron años bastante exitosos, solo una vez quedamos en segundo lugar (risas)”.

Con 14 años, Márquez fue llamada para integrar la selección nacional por primera vez. La carabobeña señaló que jugar con la camisa de la vinotinto es el logro más grande de su carrera profesional. Ivaney nos cuenta que el baloncesto, siendo su pasión, también ha sido “un trampolín” para sus logros y todas las oportunidades que ha tenido gracias al deporte de los gigantes.

“Todas mis compañeras al igual que yo nos hemos sacrificado mucho por la selección. Cuando me pongo la camiseta de mi país es para dar el 1000%”, dice añadiendo que todo el esfuerzo no ha sido por un deseo personal sino para impulsar el crecimiento del baloncesto femenino y que el mismo vuelva a estar en la agenda de la Federación Venezolana de Baloncesto.

La criolla menciona que ha conversado con el entrenador de la selección nacional de baloncesto masculino, Fernando Duró y explicó que el profesor le ha hablado de realizar proyectos “interesantes y ambiciosos”.

Fe en el proyecto

A pesar de la situación país y los problemas de la FVB, se debe retomar el baloncesto femenino y menor. Márquez tiene fe en que el proyecto de la FVB dará la importancia que tuvo el básquet femenil en 2014-2016, cuando obtuvieron sus mejores resultados.

Cita:

“Mi jugador favorito es Oscar Torres, lo admiro muchísimo. Carl Herrera y Greivis Vásquez, son referentes. Siendo fanática de Trotamundos, me gusta Al Smith y de la NBA Dirk Nowitzki”

Ivaney Marquez, jugadora

Cifras:

1,81 es su estatura, juega en posición de alero, y cuenta con una gran visión de juego.

37 años tiene Márquez, toda una vida dedicada al basquet, siendo una de las referentes.