Fanáticos apoyan la campaña "Black Lives Matter" en la NBA

JUAN SALVADOR MUÑOZ | @juansa11baloncesto

Los jugadores de la NBA decidieron continuar (este sábado 26 de agosto) con la acción de la postemporada 2019-2020, después de suspender los juegos desde el pasado miércoles por el ataque contra el racismo de parte de un funcionario policial a Jacob Blake, tras dispararle siete veces cuando -desarmado- intentó entrar a un automóvil donde estaban sus hijos, en el estado de Wisconsin, el pasado domingo 23 de agosto.



Tras este incidente, que se suma al de George Floyd, los deportistas del NBA han liderado un movimiento -en el cual las distintas disciplinas deportivas se van sumando- denominado "Black Lives Matter" (las vidas negras importan"

Por ello, desde la web de Meridiano le preguntamos a nuestra audicencia después d ela discriminación racial y el abuso policial, ¿qué medidas de protesta deben adoptar los jugadores de la NBA? y la opción con mayor aceptación fue la de seguir con los mensajes en sus camisetas, así como el tabloncillo de "Black Lives Matter" con un 39,5% (93). Le siguió la opción de suspender la temporada actual con el 31% (73) y finalmente, en el tercer luegar quedó el propuesta de seguir con el "Black Lives Matter" e ingeniarse una nueva manera de protestar, sin suspender la campaña con 29,5% (69).

En total, este sábado se programaron tres choques: Bucks vs Magic, Rockets vs Thunder y Lakers vs Trail Blazer.