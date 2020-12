Fitipaldo duda para jugar y vuelve Marcelinho contra el Baskonia

Baloncesto Internacional

El Iberostar Tenerife se enfrentará el domingo al TD Systems Baskonia, en la Liga española, con las ausencias de los lesionados Santi Yusta, Dejan Todorovic y Aaron Doornekamp, mientras que es duda Bruno Fitipaldo para un encuentro que el equipo aurinegro afrontará con la intención de mantener el segundo puesto de la competición.



El equipo aurinegro ha viajado a Vitoria con Marcelinho Huertas, quien, por motivos personales, no disputó el partido que el Iberostar Tenerife jugó en la Liga de Campeones ante el Galatasaray, y que está previsto que se una al equipo en las próximas horas.



Bruno Fitipaldo es duda para el choque de ante el Baskonia después de que el base uruguayo se lesionase ante el Galatasaray y no se haya ejercitado con el resto de compañeros, por lo que su presencia en el partido dependerá de su evolución en las últimas hora.



Dani Díez tiene el alta médica, aunque lleva mucho tiempo sin competir y aun le falta ritmo de competición, con lo que no es fácil que el entrenador, Txus Vidorreta, le de minutos de juego. EFE