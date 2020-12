Campazzo: "Estoy ansioso, emocionado, nervioso y con miedo"

Baloncesto Internacional

Miércoles 2| 12:21 pm





El base argentino Facundo Campazzo, que dejó el Real Madrid y fichó por los Denver Nuggets, dijo que está "ansioso, emocionado, nervioso y con miedo" de jugar en la de la NBA.



El base de 29 años firmó un contrato por dos años con el equipo de Denver.



"Estoy ansioso, emocionado, nervioso y con miedo, no te voy a mentir. Con la expectativa a mil, con ganas de ver lo que esto me depara, conocer a mis compañeros. Es una mezcla de sensaciones", dijo Campazzo al diario deportivo Olé.



El base titular de la selección argentina afirmó que se siente como un juvenil.



"Al fin y al cabo voy con esa mentalidad de ser siempre un estudiante, un alumno que va a aprender lo más que pueda. Pero fui así durante toda mi carrera. Ahora no digo: 'Ya está, llegué a la NBA'. Sería un error que piense de esa manera. Tengo que afrontar la situación siendo un aprendiz, reunir toda la información posible, procesarla y mejorar", sostuvo el subcampeón mundial en Japón 2019.



"Cada cambio grande en mi carrera fue de la misma magnitud, con nervios y ansiedad. Eso también me ayuda a concentrarme, a trabajar duro, a mantenerme y a lograr los objetivos", explicó.



Campazzo contó que cada vez que debutó en un club nuevo nunca tuvo como objetivo ganar un título, ser titular o "adueñarse del equipo", sino aprender, trabajar duro y "analizar qué es lo que el equipo necesita".



"Yo llegué, estoy en la NBA, pero quiero hacerlo bien, quiero encontrar mi mejor versión, buscar mi mejor juego acá. Si eso trae cosas importantes, bienvenido. Si no, igualmente no lo consideraré un fracaso. Mi objetivo está en trabajar duro día a día, encontrar mi mejor versión y aprovechar la oportunidad", precisó.



Con Argentina, Campazzo fue subcampeón del mundo en Japón 2019 y estuvo en el Mundial de España 2014 y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, entre otros torneos.



"De chico nunca me imaginé estar acá, ésa es la verdad. Era una fantasía superlejana, pero ahora, de grande, sí. Tuve la suerte de cruzarme con estos jugadores en el Mundial, las Olimpiadas. Entonces, eso ayuda a tener un poco de panorama", indicó. EFE