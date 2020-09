Butler avisa a los Lakers que los Heat de Miami no son "desvalidos"

Baloncesto Internacional

Miércoles 30| 9:13 am





Jimmy Butler escolta-alero de los Heat de Miami, afirmóque el flamante campeón de la Conferencia Este puede que no sea el mejor equipo de baloncesto, pero tampoco tiene una plantilla de "desvalidos" para luchar contra los Lakers por el título de la NBA.



"Somos un equipo realmente bueno. Eso es todo. No voy a decir que seamos mejores que los demás, pero no creo que seamos desvalidos. No es así", expresó el jugador franquicia de los Heat.



El equipo de Miami disputará desde este miércoles el título de la Liga con Los Angeles Lakers, campeones de la Conferencia Oeste.



Tras recordar que los Heat no eran favoritos para ganar en el Este, Butler advirtió que pueden cometer el mismo error los que ahora tampoco les dan opciones frente a los Lakers.



"Nuestro convencimiento será el de siempre: salir al campo luchar al máximo y vamos a ver hasta donde llegamos", apostilló.



Miami entró en la temporada con probabilidades de 75 a 1 para ganar el título, el más bajo de cualquier equipo de las Finales de los últimos 30 años.



Ningún otro equipo ha tenido una oportunidad de más de 30 a 1 en los últimos 30 años para llegar a las Finales, y los Warriors de 28 a 1 en 2015 fueron la oportunidad más larga de ganar el título.



La última vez que los Heat llegaron a las Finales de la NBA las perdieron , que vuelven a las Finales de la NBA fue en 2014 y las perdieron ante los Spurs de San Antonio.



"Supongo que algunos jugadores, entre los que me incluyo, tendremos algunos nervios en el primer partido, pero luego entraremos de inmediato en la zona de confort que mantenemos como equipo y todo irá bien", puntualizó Butler. EFE