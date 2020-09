Butler: "El objetivo de los Heat es conseguir el título de liga"

Baloncesto Internacional

Miércoles 9| 8:32 am





El escolta estrella de los Heat de Miami Jimmy Butler se mostró feliz tras haber conseguido el pase a las finales de la Conferencia Este tras eliminar a los Bucks de Milwaukee, que eran los grandes favoritos, y adelantó que el objetivo de su equipo no es otro que ganar el título de liga.

"Significa mucho", dijo Butler al concluir el partido que los Heat ganaron por 103-94 y dejaron la serie en 4-1 al mejor de siete. "Pero ese no es mi objetivo. Ese no es el objetivo de mis muchachos. Ese no es el objetivo de la organización. Queremos ganarlo todo".

Butler, que acabó el partido como líder al conseguir un doble-doble de 17 puntos, 10 rebotes y seis asistencias, destacó que dentro de equipo siempre han tenido la mentalidad de equipo ganador.

"Queremos un campeonato y creo que eso es en lo que estamos enfocados. Estos próximos ocho serán mucho más difíciles que los ocho anteriores. Lo sabemos", subrayó Butler. "Pero estamos listos para el gran reto".

Butler también reconoció que su equipo no está entre los que son favoritos al título de liga, algo que dijo les parecía perfecto.

"Queremos que la gente siga sin tenernos en cuenta, eso es bueno porque nos da más aliciente para luchar y demostrar el tipo de equipo ganador que somos", señaló Butler.

Los Heat se convirtieron en el equipo con la clasificación más baja que jugará las finales de la Conferencia Este. Fueron quintos al concluir la temporada regular, desde que lo hicieron los Knicks de Nueva York, en 1999, como octavos.

"Me siento muy orgulloso de todos los jugadores de como han luchado y el triunfo no se lo ha regalado nadie", declaró el entrenador de los Heat, Erik Spoelstra. "Ahora debemos seguir enfocados en hacer nuestro mejor juego de cara al próximo reto, sin importar el rival".

En cuanto a la ausencia del ala-pívot estrella de los Bucks, el griego Giannis Antetokounmpo, Spoelstra dijo que sentía una gran admiración por la organización del equipo de Milwaukee y lamentaba la importante baja que habían sufrido.

"Tenemos un profundo respeto por esa franquicia y es lamentable que Giannis no pudiese jugar esta noche", declaró Spoelstra. "Las lesiones forman parte del deporte y a veces llegan en el peor momento".

Los Heat, a pesar de tener 22 perdidas de balón ante los Bucks, con su triunfo harán el séptimo viaje a las finales de conferencia desde el 2005, la mayor cantidad de todos en el Este y la mayor cantidad de cualquier equipo de la NBA en ese periodo de tiempo.

Los Spurs de San Antonio también tienen siete viajes de este tipo desde el 2005.EFE