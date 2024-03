¿Qué ocurre con la realeza británica? Estas son las teorías conspirativas

Una serie de especulaciones envuelven a la familia real británica y es que, muchos aseguran que las recientes actitudes de sus integrantes dan mucho de qué hablar.

El pasado martes, el príncipe William se retiró de inmediato de una ceremonia en honor a su difunto padrino, el rey Constantino II de Grecia, la cual se desarrollaba en la Capilla de San Jorge en Winsor, sin dar mayores detalles al respecto.

Enseguida, una ola de rumores y de teorías conspirativas se presentaron en las redes sociales.

Mientras que, el anuncio de las complicaciones de salud del rey Carlos III y la posterior enfermedad de la princesa de Gales, Kate Middleton, quien no ha hecho aparición pública desde la pasada navidad, acrecientan las inquietudes.

Además, se une la reciente muerte de Thomas Kingston, el marido de la prima del rey, Lady Gabriela, a los 45 años de edad. Aunque se conoce que la ausencia del William no estuvo ligada con el fallecimiento de Kingston, pues fue anunciado el mismo día, horas antes del funeral de Constantino.

Por su parte, una fuente real no quiso revelar el verdadero motivo de la inasistencia de William. De manera oficial, se conoce que la princesa de Gales, se encuentra recuperándose en su residencia de una intervención abdominal.

De igual modo, William ha retomado hace pocos días su ajetreada agenda, lo que presume una mejoría en el escenario de la familia real británica.

En este sentido, la fuente real aseguró que Kate está avanzando satisfactoriamente en su mejoría.

Un portavoz enfatizó que la princesa de Gales, retomará próximamente sus deberes públicos y "dejó claro en enero los cronogramas de recuperación de la princesa y solo proporcionaremos actualizaciones significativas".

A pesar de que William no ha sido constante en los eventos, regresó de manera concreta el pasado jueves.

El palacio ha mantenido la confidencialidad en todo momento, sin proporcionar mayor información del cuadro médico de sus integrantes. Por ello, el público se encuentra en la expectativa de los anuncios oficiales, pues en reiteradas oportunidades han involucrado, de cierto modo, a los espectadores en cada uno de los acontecimientos de su vida cotidiana.