Francia se une a Ucrania contra la invasión rusa con estas acciones (+Video)

Europa vive su momento más crítico desde el fin de la Guerra Fría, los países que integran la Unión Europea (EU) y la OTAN en el viejo continente, ya consideran que la invasión de Rusia a Ucrania representa una amenaza de seguridad para todos y por lo que podría desencadenar.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien es uno de los del G7 ha intentado desde hace dos año mediar entre las partes para terminar la guerra y que Rusia retire sus tropas de territorio ucraniano, pero las conservaciones no han sido positivas.

Este jueves 14 de marzo la prensa europea reseñó que Macron conversó con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que Francia explorará todas las alternativas, incluido el envío de tropas, para evitar la victoria de Rusia sobre Ucrania.

El mandatario francés señaló que pese a que su iniciativa no ha sido respaldada por las demás potencias de occidente por lo que significaría entran en combate directo con Rusia. Macron comentó que descartarla sería "asumir la derrota" y añadió que Rusia tendrían un control sobre Europa.

"Si Ucrania cae, nuestra seguridad estará amenazada. Si continúa la escalada, tenemos que estar listos para tomar todas las decisiones necesarias para que Rusia no gane nunca", aseguró Macron en una entrevista televisada.

Este viernes tendrá conversaciones con el jefe de gobierno alemán, Olaf Scholz, y de Polonia, Donald Tusk, que tendrá como tema principal el apoyo a Ucrania de forma bélica.

Macron considera que otros líderes le seguirán debido a que "si decidimos ser débiles frente a alguien como Putin, que no tiene límites, si le decimos de forma ingenua que no superaremos este o ese límite, no sería buscar la paz; sería asumir la derrota", aseguró.

"Si Rusia gana en Ucrania, ¿quién puede garantizar que Putin se detendrá ahí? En ese caso, la credibilidad de Europa estaría comprometida", dijo Macron, que señaló que, en ese caso, la vida de los franceses se vería afectada.

Por último, aseguró que Francia no está en guerra con Rusia pero lo acusó de realizar ataques cibernéticos contra París y otros países de Europa.