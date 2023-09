Musk confirma el nuevo servicio que ofrecerá X

La red social X permitirá realizar llamadas de audio y video, anunció su propietario, Elon Musk, dando un paso más para hacer de la antigua Twitter una "aplicación para hacerlo todo". Explicó que con esta nueva función no no habrá la necesidad de tener una línea de teléfono, algo que seguramente las grandes telefónicas del mundo no van a ver con buenos ojos. Asimismo, Musk no dio una fecha de lanzamiento dentro de la aplicación.

Este servicio será compatible con Windows, Mac, iOS y también Android lo cual, será un gran movimiento dentro el mercado que se reparten: WhasApp, Telegram, Zoom, Apple FaceTime, Google Meet o Microsoft Teams.

El magnate tampoco dio detalles si ambas modalidades llegarán de forma estable o si serán primero una función experimental, que irá mejorando con el paso de los meses.

El anuncio de Musk era algo que se venir, debido a que la directora ejecutiva de «X», Linda Yaccarino, semanas atrás había dado indicios de lo que estaba preparando la compañía para el futuro durante una entrevista al el medio de comunicación CNBC en Estados Unidos.

Donde explicó que la diseñadora de la función Andrea Conway ya realizó una prueba de llamada a través de X.