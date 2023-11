Los eSport se apoderan de Caracas con el Venezuela Game Show (+Video)

Los eSport (deportes electrónicos) que se expanden por el mundo luego de la pandemia de Covid-19, ya son una realidad en Venezuela, desde este viernes 24 y hasta el próximo día 26 de noviembre se realizará la tercera edición del evento de videojuegos más grande del país, el Venezuela Game Show, el cual se realizará en la terraza del Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT).

Para esta edición hay más de 16 mil participante y la organización tiene previsto entregar al menos unos 50 mil dólares en premio durante los tres días de competencia. Asimismo, para el público asistente tendrá áreas gastronómicas, conferencias, presentación de artistas invitados, y mucha diversión.

Este año los gamers competirán en 13 videojuegos: Valorant, Mortal Kombat 1, EAFC 24, Freefire, Fortnite, Rocket League, Super Smash Bros Ultimate, Call of Duty Mobile, Just Dance, Counter Strike 2 y Gran Turismo 7.

Mientras que uno de los patrocinadores del evento, la estatal de telefonía Movilnet, lanzará su marca Movilnet-e para impulsar los eSports y el talento de los jóvenes venezolanos.

Asimismo, se confirmó que en 2024 se realizará la cuarta edición de la Venezuela Game Show , aunque todavía se está evaluando el mes. Además, se espera que para esa ocasión los venezolanos podrán participar en la Kings League, el torneo gamer que preside el exfutbolista Gerard Piqué y el streamer Ibai Llanos.

Para quienes no se encuentren en Venezuela o no puedan asistir el evento por alguna razón, no se preocupen, ya que podrán visualizar las diferentes competencias del evento a través de su canal en Twitch.