Increíble lo que hizo esta nueva especie de anaconda cuando la descubrieron (+Video)

Un grupo de científicos descubrieron en la selva amazónica una especie de anaconda gigante, la cual puede llegar a medir hasta unos impresionantes 7,5 metros (tan lago como un autobús) y pesar cerca de 250 kilogramos, lo que convierte en la serpiente más grande y pesada conocida hasta ahora en el mundo.

La especie fue encontrada durante el rodaje de la serie de Disney+ Pole to Pole de National Geographic con el actor Will Smith, quien de acuerdo con sitio especializado IFLScience, no tuvo ningún problema en meterse en el agua y ayudar a capturar anacondas. También contó con la participación del biólogo y presentador neerlandés Freek Vonk.

La nueva especie llamada Eunectes akiyama vive en Ecuador, Colombia, Venezuela, Trinidad, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa, fue popularmente bautizada como la "anaconda verde del norte". El estudio asegura que las anacondas verdes no son venenosas y las hembras suelen ser de mayor tamaño que los machos.

Los investigadores que trabajaron con el pueblo indígena Waorani capturaron y estudiaron varios ejemplares de la recién bautizada anaconda verde del norte (Eunectes akayima) en la región de Bameno, en el territorio Waorani de Baihuaeri, en la Amazonía ecuatoriana. De acuerdo Vonk, el AND de esta anaconda difiere en un 5,5 % de la anaconda verde ya conocida, la cual suele tener manchas oscuras en todo el cuerpo.

Según los científicos hay una gran importancia de encontrar una población sana de anacondas, ya que son un indicativo de un ecosistema estable, ya que estos reptiles solo existen en zonas donde el agua es limpia y abundante, por lo que su disminución puede es mostrar un problema ambiental. "Así que saber qué especies de anaconda existen, y controlar su número, es crucial", escriben los investigadores en The Conversation.