Estudio establece que hacer ejercicios ayuda a regular presión arterial

Hacer actividad física regularmente puede ayudarte a mantener fuerte todas tus habilidades cognitivas (pensar) y a tener un buen juicio con el pasar de los años. También reduce el riesgo de depresión y ansiedad, al igual que a dormir mejor. Mientras que para las personas que ya sufren de la tensión, ejercitarse en la semana les permite regular dicho problema de salud.

Según una investigación publicada en la revista médica British Journal of Sports Medicine y que fue liderado por el doctor Huseyin Naci, de la London School of Economics and Political Science, el ejercicio puede regular la presión arterial, pero de igual forma recomendaron que las personas que padecen esta patología, deben seguir con su medicación, aunque pueden aumentar sus niveles de actividad física, porque claramente es beneficioso.

Asimismo, los investigadores reconocieron que, aunque los resultados son prometedores, no existen otros ensayos que comparen directamente la actividad física con los fármacos para disminuir la presión arterial, e instaron que el número de participantes en algunas de las pruebas fue relativamente pequeño.

Para llevar a cabo la investigación se analizaron dos grupos, el primero, con los datos de 194 ensayos clínicos que analizaban el impacto de los fármacos en la reducción de la presión arterial sistólica y, el segundo con 197 documentos que evaluaban la incidencia de los ejercicios estructurados, para tener una muestra total de 39.700 personas.

Las actividades que se tomaron en cuenta fueron: caminar, trotar, correr, montar en bicicleta, nadar, entrenamientos con intervalos de alta intensidad y, ejercicios para mejorar la resistencia y la fuerza.

Los expertos realizaron tres series de análisis. En uno compararon todos los tipos de ejercicio con todas las clases de medicamentos para bajar la presión arterial, en otro contrapusieron los diferentes ejercicios con varios tipos de medicamentos y, por último, contrastaron la variación de intensidad con distintas dosis de fármacos.

Así que y sabes, pese a que sufras esta u otra patología, el gremio de salud recomienda que te mantengas haciendo actividades físicas. Ya que puede prevenir o retrasar muchos de los problemas de salud que surgen con los años. Esto ayudará a fortalecer tus músculos para que puedas continuar haciendo tus tareas diarias sin tener que depender de otros.