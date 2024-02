El deshielo del “Glaciar del Fin del Mundo” genera este problema

Los científicos han realizado un viaje en el tiempo para reconstruir la historia pasada del glaciar Thwaites, apodado como el "Glaciar del Fin del Mundo" debido a su potencial catastrófico para elevar el nivel del mar. Este gigante de hielo, ubicado en la Antártida Occidental, es el más ancho del mundo y tiene aproximadamente el tamaño del estado de Florida.

Aunque los científicos sabían que había estado perdiendo hielo desde la década de 1970, no tenían datos precisos sobre cuándo comenzó este derretimiento significativo. Un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences revela que el glaciar Thwaites comenzó a retroceder de manera significativa en la década de 1940.

Este derretimiento acelerado probablemente fue desencadenado por un evento de El Niño muy fuerte, una fluctuación climática natural que tiende a tener un impacto de calentamiento. Desde entonces, el glaciar no ha logrado recuperarse, lo que podría reflejar el creciente impacto del calentamiento global causado por los humanos.

Las implicaciones de lo que suceda con el glaciar Thwaites son globales. Actualmente, este glaciar contribuye con aproximadamente el 4% del aumento del nivel del mar al arrojar miles de millones de toneladas de hielo al océano cada año. Si colapsara por completo, podría elevar el nivel del mar en más de 60 centímetros.

Además, el glaciar Thwaites desempeña un papel crucial en la estabilidad de la Capa de Hielo de la Antártida Occidental, actuando como un tapón que retiene el vasto tramo de hielo detrás de él. Si colapsara, la capa de hielo podría liberar suficiente agua para elevar el nivel del mar en al menos 9,1 metros, lo que causaría inundaciones globales catastróficas.