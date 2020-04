Nadal suma segunda derrota del día al caer con Paire

Tenis

El español Rafael Nadal perdió frente al francés Benoit Paire su último partido de la fase de grupos del Mutua Madrid Open Virtual y solo una carambola de resultados le permitiría estar en los cuartos de final del torneo.



En el primer partido de esta segunda jornada, Murray venció sin dificultades al español por 3-0 en apenas cuatro minutos resuelto por la vía rápida. "La primera vez que jugué fue hace cuatro días, lo que pasa es que Rafa no es bueno en esto", dijo el británico tras el partido virtual.



En el segundo partido, Nadal también perdió frente al francés Benoit Paire (3-1) y concluye así la fase de grupos con solo un triunfo, tras ganar en el primer encuentro, en la jornada inaugural, al canadiense Denis Shapovalov.



"Yo creo que he ido de muy menos a menos. Ha sido una jornada muy dura. No sé si Andy es favorito, pero durante la lesión se nota que ha aprovechado bien el tiempo. Es mucho mejor que me eliminen por el nivel que estoy viendo. Estos días veo que he entrenado con rivales más flojos", dijo el tenista español tras el último partido.



Para acceder a cuartos, Nadal necesita que Murray derrote a Shapovalov y después el canadiense gane también a Paire.



En esta segunda jornada del torneo virtual cayó eliminada la española Carla Suárez, que dice adiós al campeonato tras perder sus tres partidos frente a la checa Karolina Pliskova, la francesa Fiona Ferro y la suiza Belinda Bencic./ EFE