Turín dispuesta a organizar las Finales ATP si Londres renuncia

Angelo Binaghi, presidente de la Federación de Tenis Italiana (FIT), aseguró este martes que la ciudad de Turín está dispuesta a organizar las Finales ATP de este año en el caso de que Londres renuncie a causa de la pandemia del coronavirus.



"Lo hablé con la alcaldesa de Turín, (Chiara) Appendino. Si Londres no llega, aprovecharemos la ocasión", afirmó Binaghi en una entrevista publicada este martes por el diario italiano "Corriere della Sera".



Turín fue elegida como nueva sede de las Finales ATP a partir de 2021, pero la Federación de Tenis italiana dio su disponibilidad para organizarlas ya en esta temporada, de darse las condiciones de seguridad necesarias en Italia.



Las Finales ATP de este año están previstas del 15 al 22 de noviembre en la arena O2 londinense y la instalación de la capital británica solo está disponible para albergar la competición en esas fechas, informó recientemente el presidente de la ATP, el italiano Andrea Gaudenzi.



La Federación de Tenis Italiana está tratando de contener las pérdidas económicas causadas por la pandemia del coronavirus y el presidente Binaghi destacó su voluntad de disputar también el torneo Masters 1000 de Italia, que estaba previsto del 9 al 17 de mayo y que fue aplazado hasta una fecha por decidir.



"La idea es jugar el torneo en Roma entre septiembre y octubre, en la nueva temporada sobre tierra. De no ser posible, podríamos organizar el torneo en Cagliari en noviembre, en Milán en diciembre, o quizás un evento dividido entre Turín y Milán, con torneo masculino y femenino, y luego finales en una única sede. Sería una buena unión entre dos ciudades sacudidas por el virus", dijo Binaghi.



"Con tal de jugar el torneo, aceptaría también que fuera a puerta cerrada", agregó.



Binaghi está convencido de que el tenis, al ser un deporte individual, no supone un particular peligro a nivel sanitario para los jugadores.



"Somos el deporte más seguro a nivel sanitario. No nos pueden tratar como los deportes en equipo, con contactos o en pista cubierta. Me gustaría que quienes nos gobiernan lo entendieran. Vestuarios cerrados, banquillos en los lados opuestos de la cancha, limpiarse con gel en cada cambio de campo. El tenis puede y debe reanudar la competición lo antes posible", opinó./ EFE