Nueva Zelanda pide coraje a Beaumont tras su reelección

Brent Impey, presidente de la Unión de Rugby de Nueva Zelanda, felicitó al británico Bill Beaumont por su reelección como presidente de la Federación Internacional (World Rugby) tras ganar en las elecciones al argentino Agustín Pichot, pero le exigió coraje para afrontar los cambios necesarios.



En un comunicado público, Impey aseguró que tienen "un gran respeto por Bill Beaumont como persona" y que esperan "seguir trabajando con él para hacer crecer el deporte a nivel mundial y mantener al rugby sostenible a través de todo el mundo".



El dirigente británico fue oficialmente reelegido este sábado para dirigir durante otros cuatro años la World Rugby, tras darse a conocer los resultados de las elecciones que se iniciaron vía telemática el pasado domingo. Beaumont ganó a Pichot por 28-23. En principio se iba a anunciar el 12 de mayo, pero al no ser necesaria una segunda vuelta se adelantó diez días.



Admitió, no obstante, que estaban tristes por el hecho de que Pichot no venciese en las elecciones, porque fue a quien respaldó la Unión neozelandesa y aseguró que "es importante" que "quien haya ganado las elecciones preste atención a los llamamientos para el cambio".



"Gus (Pichot) llevó a cabo una fuerte campaña y puso su mejor esfuerzo con princpios. Eso es todo lo que se puede pedir, así que estamos orgullosos de él", manifestó Impey, quien consideró que "todavía hay un nivel de reforma de la gobernanza que está atrasado y sería bueno ver el valor para tomar las decisiones necesarias para asegurar la sostenibilidad y el éxito continuo del rugby a nivel mundial, no sólo para un número limitado de Uniones y regiones". // EFE