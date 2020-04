Japoneses de Oita se pierden la antorcha olímpica

Olimpismo

Hace un mes, los vecinos de la prefectura japonesa de Oita estarían esperando con ansiedad que en esta fecha la antorcha olímpica comenzaría un recorrido de dos días por esa remota región costera del suroeste del país.



Pero la antorcha olímpica no llegó hoy a Oita. Nunca comenzó el recorrido por el país, y de hecho, la llama está guardada dentro de una linterna en un lugar no detallado de Tokio a la espera de que, en un futuro, pueda comenzar el esperado relevo por tierras niponas.



Y es que hoy hace un mes los japoneses recibieron la noticia que llevaban temiendo desde semanas antes: los Juegos Olímpicos de este año no se iban a celebrar en la fecha programada, el 24 de julio de 2020, por la pandemia de coronavirus que está castigando al Planeta.



El anuncio lo hicieron el Gobierno de Japón y el Comité Olímpico Internacional (COI), en medio de fuertes presiones, tanto políticas como deportivas, para que los responsables se decidieran de una vez a aceptar lo que muchos estaban pidiendo.



"Hemos llegado al acuerdo de celebrar los JJOO en Tokio no más allá del verano de 2021", afirmó en declaraciones a los periodistas en la noche del 24 de marzo el primer ministro nipón, Shinzo Abe, después de hablar con el presidente del COI, Thomas Bach.



La noticia se conoció cuando la llama olímpica se encontraba ya en Japón, en la prefectura de Fukushima, a la espera de que el 26 de marzo comenzara un relevo por todo el país que hoy, 24 de abril, tenía programado desarrollarse en tierras de Oita.



Han pasado muchas cosas desde ese anuncio, entre ellas la decisión, una semana después, de fijar el 23 de julio de 2021 el comienzo de los JJOO de Tokio 2020, porque así se seguirán llamando, aunque en un año distinto, por decisión de los dirigentes olímpicos.



Y entre las cosas que han pasado también se encuentra un repunte en los casos de COVID-19 en Tokio, que hace un mes se temía que pudiera pasar, aunque todavía en niveles nada parecidos a países como Estados Unidos, España o Italia.



De acuerdo con los últimos datos, en Japón se han contagiado cerca de 12.000 personas con el virus SARS-CoV-2, que ha matado a 300 personas en este país.



En Tokio, los infectados son más de 3.500 y los fallecidos 87. Hace un mes sólo se habían contagiado en la capital un total 171 personas, 17 de ellas el mismo día que se anunció el aplazamiento de los JJOO.



Los organizadores estuvieron manejando varias posibilidades para las nuevas fechas, incluyendo la posibilidad de iniciar los JJOO este mismo año o en la primavera, aunque finalmente se decidió que se celebraran prácticamente un año después.



Ello dará tiempo a que la lucha mundial contra el coronavirus pueda tener efectos, que se teme se prolonguen durante varios meses, teniendo en cuenta la extensión progresiva de la COVID-19 hasta llegar a lugares que podrían creerse inmunes.



"Nadie sabe por ahora cómo puede evolucionar la situación y cuándo acabará, pero hasta el verano de 2021 tenemos suficiente tiempo tanto nosotros en Japón como otros gobiernos para superar todos los problemas derivados", afirmó este jueves el director ejecutivo de Tokio 2020, Toshiro Muto.



La evolución sigue obligando a muchos países a mantener confinada a su población, lo que implica la cancelación de eventos deportivos, entrenamiento de atletas y numerosas restricciones en viajes entre las naciones.



Muto admitió algo evidente, el hecho de que la pandemia tiene un final impredecible, pero, de momento, Tokio 2020 no quiere oír hablar de un nuevo aplazamiento de los JJOO si persiste la situación, o incluso sobre una posible cancelación.



"Nosotros continuamos con nuestros preparativos", agregó.



De momento, aparte de la latente angustia global por el coronavirus, hay otras preocupaciones mayores, entre ellas quién va a cubrir los costes adicionales por el aplazamiento, ya sea el Gobierno de Japón o el COI.



Siempre y cuando lleguen a celebrarse los JJOO en 2021.



El directivo olímpico canadiense Dick Pound, decano del COI, señaló recientemente a la televisión de su país que será 2021 o no será. Japón, dijo Pound, "ha dicho que puede mantener la pelota en el aire por un año, pero no más allá".



Sólo se han cancelado los juegos olímpicos que estaban programados en los años de las Guerras Mundiales del siglo pasado. El mundo está ahora en otra guerra, pero contra un enemigo invisible que, hasta la fecha, ha causado más de 190.000 muertos en todo el mundo./ EFE