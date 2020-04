El COI ayudará a las federaciones afectadas

Olimpismo

Jueves 16| 9:54 am





El Comité Olímpico Internacional (COI) "ayudará" a las federaciones deportivas y comités nacionales afectados por una caída de ingresos debido al retraso de los JJOO de Tokio 2020, según dijo hoy el responsable de la comisión de coordinación de dicho organismo, el australiano John Coates.



"No vamos a quedarnos mirando cómo colapsan federaciones internacionales o comités nacionales. Vamos a ayudarles", afirmó Coates en una rueda de prensa ofrecida por teleconferencia con motivo de una reunión de coordinación con los organizadores de Tokio 2020.



Coates se pronunció así al ser preguntado por si el COI contemplaba asumir parte de los costes del retraso de los Juegos, una posibilidad que fue apuntada por el presidente del comité internacional, Thomas Bach, en una entrevista concedida al diario alemán Die Welt.



"Bach se refirió a la situación financiera muy grave que atraviesan muchas federaciones deportivas internacionales y comités nacionales, como resultado del retraso de los Juegos y de la pandemia, que las deja sin ingresos al no poder celebrar competiciones", señaló Coates.



El COI está con contacto con federaciones y comités "para determinar qué costes adicionales" les acarreará la posposición de los Juegos hasta 2021 y "discutir cómo asistirlas para superar esta difícil situación", dijo el responsable de la comisión de coordinación.



Coates también expresó la "buena fe que tiene el COI en que los Juegos se puedan celebrar en Tokio en el verano de 2021 tal y como está previsto, en virtud de "las medidas tomadas por el Gobierno de Japón y en coordinación con la Organización Mundial de la Salud".



Además, explicó que el COI y los organizadores nipones optaron por retrasar los Juegos un año con vistas a darse "el mayor tiempo posible" para dejar atrás la pandemia del nuevo coronavirus, por delante de otras opciones como celebrarlos en la primavera de 2021.



"Eso fue un factor en la decisión", dijo Coates, quien también añadió que todas las partes implicadas continuarán "analizando la situación" de la pandemia y siempre con la prioridad de garantizar la seguridad de atletas y público.



En cuanto a los preparativos logísticos para 2021, el COI y los organizadores nipones decidieron que se "respetará dentro lo posible el marco existente" para los Juegos que iban a tener lugar este verano, según explicaron.



Esto incluirá mantener muchos de los acuerdos relativos a los derechos de retransmisión, a las sedes deportivas o a las fechas de las competiciones, señalaron ambas partes en un comunicado.



El gasto adicional que acarreará la reprogramación de los Juegos para la organización nipona "se tratará de reducir al máximo posible" y "sin que ello tenga impacto en la calidad de la competición", subrayó Coates.



Los organizadores, por su parte, se encuentran "tratando de determinar" el presupuesto adicional de los Juegos y analizando la disponibilidad de las 43 sedes deportivas que estaban preparadas para este verano, según dijo su director ejecutivo, Yoshiro Muto.



"Estamos en consultas con las constructoras y propietarios de todas las sedes para usarlas del mismo modo en 2021 como estaba previsto en 2020, pero todavía no hemos alcanzado ninguna conclusión", dijo.



Los Juegos de Tokio comenzarán el 23 de julio de 2021 y terminarán el 8 de agosto siguiente, justo un año después de las fechas inicialmente previstas para este 2020. Los Juegos Paralímpicos, por su parte, comenzarán el 24 de agosto de 2021 y se cerrarán el 5 de septiembre. EFE