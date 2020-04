Peñaranda reflexiona y se enfoca en el futuro

La Vinotinto

Martes 28| 6:17 pm





Kerlin Mosquera || @Ker_30

Tras el Mundial sub 20 del año 2017 en Corea del Sur, donde Venezuela quedó subcampeón, se esperaba que la carrera de Adalberto Peñaranda tomara más vuelo, sin embargo, las lesiones y malas decisiones no le han permitido asentarse en la élite del fútbol europeo.

En una entrevista en el Instagram live de Meridiano, el jugador se mostró reflexivo, pero positivo de cara al futuro.

"Por todo lo que he pasado, estoy en un punto donde siento que he regalado mucho, por inmadurez, como dicen por ahí, por 'gafo'”, manifestó el jugador perteneciente al Watford inglés.

Desde julio de 2018, Peñaranda, solo ha visto acción en 12 partidos, impensado para alguien que debutó muy joven y que apunta a ser más, y reconoció que tuvo la culpa de su inactividad por irse del Granada al Udinese.

"Si lo hubiese consultado con mi papá, el no habría estado de acuerdo con mi decisión de irme del Granada al Udinese y la verdad es que me arrepiento", indicó.

Sobre su paso por Eupen comentó que al principio estaba bien, pero luego de una discusión con el entrenador dejó de ser convocado.

"No me gustaron unos ejercicios que colocó el DT en el Eupen en un entrenamiento, me parecieron sin sentido y luego de esa discusión no me convocó más", al tiempo que agregó: “"Me arrepentí de esa acción que cometí contra el DT allá en Bélgica y fui como un varón a pedirle disculpas".

Asimismo, que los rumores de su salida del conjunto belga son falso, porque en esa conversación para disculparse con el entrenador pidió salir del club y se lo permitieron.

Peñaranda señaló que a su regreso al Watford se reunió con el entrenador y le dijo que contaba con él, pero primero debía recuperar la forma, porque tenía más de un mes sin entrenar, pero la pandemia frenó todo.

Recuerdos del Mundial sub20

El extremo recordó la gesta que logró el equipo en Corea del Sur y destacó que fue gracias a la mentalidad positiva del equipo logró trascender.

Sobre el penal errado en la final contra Inglaterra acotó: “La decisión de lanzar el penal fue exclusivamente mía. Estoy 100% seguro de que si convierto en gol el penal, hubiésemos quedado campeones. Volvería a patear ese penal 10 veces más”.

Actualidad Vinotinto

El ex Deportivo La Guaira reconoció que le dolió la salida de Rafael Dudamel, ya que lo considera “como un padre” y sentía que con él se podía cumplir el objetivo de ir a un mundial.

Sobre el nuevo técnico, José Peseiro, dijo que se ha comunicado con él unas cuatro o cinco veces, y que le transmite buena vibra.

Finalmente puntualizó: "Le prometo a Venezuela que daré lo mejor de mí, estoy convencido de que volveré".