Damm: Me interesa cambiar mi entorno

El delantero Jürgen Damm aseguró este domingo que después de finalizar su etapa como jugador de los Tigres UANL, su mentalidad será superarse a sí mismo, ya sea en el fútbol mexicano o fuera.



"Lo que me importa es crecer, saber que un ciclo terminó y que vendrán cosas nuevas. Aún no puedo decir si será en la MLS u otro lado, pero me interesa cambiar mi entorno", declaró a Efe el atacante de 27 años.



Damm, que defendió la camiseta de Tigres desde el 2016, optó poner fin a su relación con el equipo cuando terminé el torneo Clausura 2020, en busca de tener más protagonismo en otro conjunto.



"Fue la decisión más difícil de mi vida. Dejar a una institución que quiero es doloroso pero aún tengo mucho qué dar al fútbol y tomé esta resolución para no quedarme en una zona de confort", aseveró.



En febrero Tigres hizo oficial que Damm no seguiría en el equipo, el más ganador de México en los últimos cinco años.



Damm aseguró que jamás quiso salir del club, dirigido por el brasileño Ricardo Ferretti, sin embargo necesitaba nuevos aires para mejorar como profesional.



"La decisión que tomé no fue de su agrado, pensaron que iba renovar, pero pudo más mi intención de crecer y no estancarme porque bien pude firmar de nuevo con una buena cantidad de dinero y seguir cobrando, pero creo que eso queda de lado por lo deportivo", apuntó.



El futuro de Damm es incierto aunque todo apunta a que irá a la MLS en Estados Unidos.



Nacido en Veracruz (este de México), Damm fue borrado en este torneo por Ferretti, quien apenas lo ocupó 45 minutos en el partido contra Pachuca de la jornada 4.



Considerado el futbolista más veloz de México y uno de los más rápidos del mundo, el delantero recordó que pudo ser tenista pero a los 12 años decidió tomar el camino del fútbol debido a sus cualidades.



"Tenía la problemática en las manos, ser tenista porque era bueno o futbolista porque era veloz, al final tuve que decidirme por una actividad ya que en ese momento los entrenamientos eran a la misma hora, así que empecé en una escuela que pertenecía a las Chivas de Guadalajara pero fue en Tecos que debuté en Primera División".



En el 2015, una estadística realizada por la Universidad del fútbol de Pachuca, puso a Damm como el tercer jugador más rápido del mundo con 35,2 kilómetros por hora en tramos cortos, por detrás del galés Gareth Bale (36,7) y el colombiano Orlando Berrío (36,0).



"Mi velocidad siempre fue un punto a favor; desde niño ganaba a la hora de correr, pero no elegí el fútbol por rápido, sino porque me encanta", concluyó. // EFE