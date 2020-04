Valverde: Entrenar con Messi no se puede comparar con nada

Fútbol Internacional

Viernes 24| 8:04 pm





Ernesto Valverde, extécnico del FC Barcelona, considera que entrenar con Leo Messi "no se puede comparar con nada" y subrayó que, si "verle jugar de lejos impresiona", hacerlo "de cerca, aún más".



"Es muy difícil decirle a Messi si has visto a éste u otro cuando él está haciendo una cosa en el entrenamiento algo que ni siquiera has visto tú", señaló Valverde en una charla por videoconferencia organizada por Federación Vasca de Fútbol moderada por Mikel Etxarri en la que participó junto a Xabier Azkargorta, Aitor Karanka y Roberto Olabe.



Valverde, cesado el pasado mes de enero después de dos temporadas y media al frente del equipo azulgrana, añadió que el astro argentino es un futbolista "fácil de entrenar" y con "un gran impulso con respecto al grupo, porque tiene una gran ambición por ganar".



"Eso hace que sienta una gran obligación con el club y con el juego; y obliga a todos a estar a todos a un nivel altísimo", añadió el 'Txingurri', para quien los entrenadores de elite tienen la obligación de estar "con los platos en medio del circo y no se tiene que caer ninguno".//EFE