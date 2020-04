Fábregas desvela que su bisabuela sufre coronavirus

Fútbol Internacional

Viernes 17| 2:52 pm





Cesc Fábregas, centrocampista español del Mónaco, anunció que su bisabuela sufre coronavirus con 95 años y que lo descubrieron al hacer el traslado de los ancianos de la residencia con la que colabora económicamente en su ciudad natal, Arenys de Mar (Barcelona), a un hotel.



"Tiene 95 años y la pobrecilla ha cogido el coronavirus por desgracia. Había muchas personas que no lo habían cogido en la residencia y queríamos hacer el traslado a un hotel. Les hicieron el test a todos y el 70% dieron positivo, incluida mi bisabuela", desveló en La Sexta.



Cesc permanece en Mónaco con su pareja y sus hijos, con la impotencia de no poder trasladarse: "Este jueves hicimos una videollamada con ella y la verdad es que se la ve bien y está animada. Lo peor es que no puedes estar con ella y darla un abrazo. Ojalá que lo pueda superar aunque sabemos que puede ser difícil". // EFE