Duque dice que es prematuro reanudar el fútbol en Colombia

La reactivación de la liga colombiana de fútbol es remota y podría extenderse varios meses a consecuencia de la pandemia del coronavirus, advirtió el presidente Iván Duque.

Existía un atisbo de esperanza de que el torneo Apertura podría retomarse cuando terminara el confinamiento obligatorio ordenado por el gobierno, a fines de abril.

Pero Duque dibujó un panorama poco prometedor para el fútbol, frenado desde el 10 de marzo.

“Nosotros no podemos esperar que después del 27 (de abril) vamos al estadio. No vamos a volver a fútbol después del 27, no eventos de más de 50 personas ni de 20. Esa interacción sirve para que el virus crezca y se nutra", dijo Duque a Caracol TV de Colombia la noche del domingo.

“Hay que sincerarnos. El coronavirus no se va el 27 de abril, ni el 27 de mayo, ni el 27 de junio. Esta pandemia global puede estar entre seis meses y un año”, añadió Duque. “Ante esos escenarios los países no pueden permanecer totalmente en cuarentena de manera definitiva”.

El número de contagiados en Colombia llegaba el lunes a 2.276 y el de muertos a 109, según el ministerio de salud.

Colombia declaró la emergencia sanitaria el 12 de marzo, disponiéndose la suspensión de los espectáculos públicos.

Sin ingresos por taquilla y transmisiones, el fútbol se ha visto afectado por la paralización.

La mayoría de los 20 clubes de primera división se han quejado de la falta de recursos para atender los gastos, en gran medida correspondientes a las obligaciones salariales con los futbolistas. Una docena de clubes han alcanzado acuerdos para rebajar los sueldos altos y mantener los bajos. Pero otros, como Once Caldas y Jaguares de Montería, optaron por suspender provisionalmente los contratos de sus jugadores. AP