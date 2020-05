Figo: Raúl era un vencedor

Fútbol Español

El portugués Luis Figo repasó su carrera con el italiano Fabio Cannavaro, repasaron grandes jugadores con los que compartieron equipo como Ronaldo Nazario o Zinedine Zidane, pero se quedó con Raúl González, "un vencedor".



"En mi carrera he jugado con grandísimos futbolistas. Sería más fácil elegir uno por demarcación que quedarme con uno solo. Jugué con Ronaldo, Zidane, Rivaldo, Stoichkov, Guardiola, Hierro, Verón y con el que siempre estaba preparado para marcar, Raúl", aseguró en un directo en Instagram.



"Raúl era un vencedor, por su mentalidad ha conquistado tanto en su carrera. Sabía siempre como definir y como moverse en el campo. Si hablas de Ronaldo sus características son la velocidad y la potencia pero con Raúl es difícil de decidir lo mejor, pero tenía un poco de todo. Siempre te hacía gol y marcaba la diferencia", añadió.



Recordando su cambio del Barcelona por el Real Madrid, en las primeras elecciones ganadas por Florentino Pérez, Figo admitió que un punto clave para dar el paso fue que no se sentía valorado en el club catalán.



"Fue una decisión importante y difícil, porque cambié de una ciudad que me daba mucho y donde estaba bien; pero cuando no sientes que eres reconocido por lo que estas haciendo, si tienes una propuesta de otro club lo piensas", admitió.



"Los grandes clubes del mundo son parecidos, la diferencia principal es la gente que forma la sociedad, porque yo llegué a Madrid con un cambio importante en la presidencia y al inicio no fue fácil. Era todo nuevo para mí, pero la integración fue buena y con la ayuda de todo el mundo me adapté bastante bien", añadió.



Cannavaro ve a Figo como el próximo presidente de UEFA y el portugués, aunque no lo descartó, aseguró que está contento con su actual labor y siendo embajador de la Eurocopa 2020. "De momento estoy bien con el trabajo que estoy haciendo, estoy aprendiendo mucho y en el futuro ya se verá". // EFE