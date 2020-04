Setién: Hasta ver al Barça de Cruyff, nunca me preocupé por la táctica

Fútbol Español

Domingo 26| 2:20 pm





El actual entrenador del Barcelona, Quique Setién (Santander, 61 años), reconoció este domingo que hasta que no vio por primera vez al Barça de Johan Cruyff "nunca" se preocupó "por la táctica", siendo él jugador profesional.



En una distendida charla por videoconferencia con Ramiro Amarelle, exjugador de la sección de fútbol playa del Barcelona, ambos recordaron viejos tiempos en los que coincidieron en la selección española de esa modalidad.



A través del canal 'Beach Soccer Worldwide' compartieron una conversación que ha colgado el Barcelona en su página de Internet, en la que el actual entrenador azulgrana relató que de joven fue "muy díscolo", que abandonó el colegio pronto y que empezó a trabajar "a los 13 o 14 años".



Como jugador profesional, y en su última etapa, tanto en el Logroñés como en el Racing de Santander, Setién reconoció que hasta que no vio al Barça de Cruyff "nunca" se preocupó por "la táctica". "Yo salía al campo y jugaba", añadió.



"Cuando veías al equipo de Cruyff, a jugar y a tocar, y tú estabas dentro del campo y decías... lo que he estado haciendo yo hasta ahora, era esto. A mí lo que gusta es esto, porque esto es tener el balón", destacó.



"Y después jugabas contra ellos y estabas 80 minutos detrás del balón y no lo veías. Ahí es donde empecé a ver aspectos tácticos y empecé a analizar las cosas y a verlas, y por qué pasa esto, y empiezas a darte cuenta de lo que te gusta y a fijar una idea en tu cabeza. Y es con la que he seguido", subrayó./ EFE