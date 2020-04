Ronaldinho: Cuando supe que iba a ir a prisión fue un golpe duro

Cotilleo Deportivo

Lunes 27| 11:15 am





El exjugador internacional brasileño Ronaldinho Gáucho reconoció que el momento en que le comunicaron que debía de ingresar en prisión por entrar a Paraguay con pasaporte falso fue uno de los mayores golpes de su vida.



"Fue un golpe duro, nunca imaginé que pasaría por una situación así. Toda la vida he buscado llegar al más alto nivel profesional y llevar alegría a la gente con mi fútbol", dijo el antiguo jugador del Barcelona en una entrevista en exclusiva en el hotel de Asunción donde cumple arresto domiciliario publicada este lunes por el digital ABC Color.



La entrevista, que a lo largo del día se ofrecerá por la radio y la televisión de ese grupo de comunicación, se hizo en el Hotel Palmaroga, en el centro de Asunción, donde desde hace dos semanas está en arresto domiciliario junto a su hermano y tras el pago de una fianza de 1,6 millones de dólares.



Antes cumplió un mes de prisión preventiva en la Agrupación Especializada, en Asunción, una de sede de la Policía Nacional que funciona como cárcel y donde Ronaldo y Roberto de Assis Moreira ingresaron el 6 de marzo.



Pese al impacto inicial por el hecho de ir a prisión, el exjugador valoró el trato recibido en la prisión y la relación con otros internos, con quienes compartió actividades deportivas como fútbol sala.



"Todas las personas con las que tuve la oportunidad de compartir en la Agrupación me han recibido con amabilidad; jugar al fútbol, autógrafos, fotos, es parte de mi vida, no tendría ningún motivo de dejar de hacerlo, mucho más con personas que estaban viviendo un difícil momento al igual que yo", dijo.



El caso se remonta al pasado 4 de marzo, cuando Ronaldinho y su hermano llegaron a Asunción con el objeto de que el exfutbolista asistiera a varios eventos.



Los dos hermanos ingresaron en el país con pasaportes paraguayos falsos, a nombre de ambos.



Al respecto, Ronaldinho dijo en la entrevista que tanto él como su hermano, que es también su representante de negocios, desconocían que esos documentos fueran falsos.



"Nos quedamos totalmente sorprendidos al saber que los documentos no eran legales. Desde ese entonces nuestra intención ha sido colaborar con la justicia para aclarar el hecho como lo vinimos realizando desde el principio. Desde ese momento hasta hoy, hemos explicado todo y facilitado todo lo que la justicia nos solicitó", afirmó.



El exjugador señaló que viajó a Paraguay para cumplir varios contratos que había gestionado su hermano.



"En este caso vinimos para participar del lanzamiento de un casino 'online' conforme se especificaba en el contrato y para el lanzamiento del libro Craque da Vida que fue organizado con la empresa en Brasil que tiene los derechos de explotación del libro en Paraguay", dijo.



Ronaldinho expresó su confianza en que todo se aclare y que él y su hermano salgan de esa "situación en la brevedad posible".



"Lo primero será dar un beso grande a mi madre, que vive estos días difíciles desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 en su casa, después será absorber el impacto que esta situación ha generado y seguir adelante con fe y fuerza", indicó.



Los dos hermanos están bajo custodia policial en ese hotel y con la prohibición de salir del país.



Entre las personas investigadas figura la empresaria Dalia López, prófuga de la Justicia y que recibió en el aeropuerto de Asunción a Ronaldinho, quien tenía previsto poner su imagen a un proyecto benéfico patrocinado por una fundación presidida por ella.



López es señalada por la Fiscalía como la supuesta cabeza de una red dedicada a "facilitar la elaboración y utilización de documentos de identidad y pasaportes de contenido falso".



El caso también salpica a funcionarios del Departamento de Identificaciones, que expide pasaportes y documentos, a la Dirección de Migraciones y a la autoridad del aeropuerto internacional de Asunción./ EFE