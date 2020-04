Bogut podría anunciar pronto su retirada del baloncesto

NBA

El australiano Andrew Bogut ha declarado que está cerca de tomar una decisión sobre su posible retirada del baloncesto profesional.



Después de 15 años como jugador profesional, y debido a la suspensión de las actividades deportivas por la pandemia del coronavirus, se aplazó también la realización de los Juegos Olímpicos de 2020 en Tokio, uno de los objetivos de Bogut, de 35 años.



Bogut, primera selección del draft del 2005 por los Bucks de Milwaukee, y que ganó un campeonato de la NBA con los Warriors en 2015, planeaba retirarse después de jugar para Australia en los Juegos de Tokio, que serían dentro de tres meses, pero la justa olímpica se retraso hasta julio de 2021.



Bogut, quien ha jugado para Sydney en la Liga Nacional de Baloncesto las últimas dos temporadas, no está seguro de poder tomar el entrenamiento y la disciplina necesarios para ir otro año.



"No estoy haciendo mucho, puedo decirles eso", dijo Bogut al programa "Offsiders", de la Australian Broadcasting Corporation, que se transmitió el domingo.



"No he hecho nada de baloncesto desde que terminó la temporada, y se siente bien despertarme, levantarme de la cama y no sentir que estoy caminando sobre el vidrio", dijo Bogut.



El jugador indicó que "es probable que se tome una decisión a mediados de mayo", sobre su continuidad o no como jugador profesional.



Bogut, quien jugó un papel clave en el cuarto puesto de Australia en la Copa Mundial del año pasado en China, ha jugado con los 'Aussies' desde los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. EFE