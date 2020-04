James afirma que no quiere temporada incompleta

NBA

Jueves 9| 11:24 pm





La posibilidad de cancelación de parte de lo que resta de la temporada regular de la NBA o tal vez los 259 partidos que todavía faltan por disputarse a causa de la pandemia del coronavirus es algo que el alero estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, no desea porque lo ve "negativo".



James, que tiene a los Lakers al frente de la clasificación de la Conferencia Oeste cuando el pasado 11 de marzo el comisionado de la NBA, Adam Silver, ordenó la suspensión de la competición, cree que un final incompleto de la temporada, si llega a ocurrir, no beneficiará a nadie y dejará muchas dudas.



Para la estrella de los Lakers y la NBA será malo para su equipo, que venía demostrando su disposición de vencer a los otros grandes favoritos al título de liga como son los Bucks de Milwaukee, con la mejor marca de la NBA, y su vecinos de Los Angeles Clippers, que a pesar de las lesiones son los rivales a vencer.



Cuando la Liga se cerró en marzo, los Lakers venían de un fin de semana de 2-0 contra los Bucks y los Clippers, reforzando su lugar en la clasificación de la Conferencia Oeste y con James, de 35 años, ofreciendo su mejor baloncesto de la temporada.



Los objetivos de James al comenzar la temporada no eran otros que conseguir su cuarto título de la NBA, el primero con los Lakers, y buscar el quinto premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga.